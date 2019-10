Après la disparition de Sony de tous les salons, la disparition du Playstation Experience, et la super idée du Playstation Direct. Maintenant Sony juge bon d'annoncer sa nouvelle CONSOLE à travers un article sur Wired et quelques communiqués ici et là.



Pas juste : "la PS5 existe" mais bel et bien une fenêtre de sortie, des chiffres concrets sur le hardware, etc.

Ce qui aurait pu faire l'objet d'un Playstation Meeting est simplement annoncé ainsi. (Bientôt une simple dépêche AFP?) Je trouve vraiment curieuse la com de Sony. On peut me dire : "ce sont les leaders, la play se vend par palette, tout le monde est au courant de l'article sur Wired, la stratégie de Sony marche et en plus même pas d'argent gâché dans les conf!"



Non, vraiment, je comprends pas. Quelque chose m'échappe.



MAJ : Bon, à la vue des réponses, on a parmi nous les plus grands experts The Economist/ Les échos. On peut ne pas être d'accord mais ne pas s'interroger sur le mode d'annonce, faut vraiment être aveugle. Rien que la sortie de Shawn Layden sans aucun communiqué officiel autre qu'un post twitter est une aberration. Quelque chose d'étrange chez Sony ces derniers temps...



https://www.gamesindustry.biz/articles/2019-10-09-sony-interactive-entertainment-eu-reportedly-lays-off-dozens-amid-restructuring

"Sony Interactive Entertainment EU reportedly lays off "dozens" amid restructuring"