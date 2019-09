Dans la baie du Maryland, une bactérie non identifiée contamine le lac et ceux qui s’en approchent…C'est un film (et non un documentaire, même si il reprends les "codes") d'horreur, mais qui s’appuie sur des choses scientifiques "réaliste", c'est ça qui fait flipper.le film est par moment vraiment gore.La force du film, aucun temps morts (mais c'est pas un film d'action).Personne est épargné...