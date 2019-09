dessin d'un fan japonais:



Le film de Philippe Lacheau va enfin avoir le droit a une sortie cinema au Japon et ce sera le 29 Novembre sous le nom de City Hunter the Movie: Shijô Saikô no Mission.Ce ne seront pas Akira Kamiya et Kazue Ikura les doubleurs des persos originaux qui doublerons les personnages du films, mais Kôichi Yamadera pour Nicky/Ryo (Togusa dans Ghost in The Shell, Ryoji Kaji dans Evangelion, Ryouga Hibiki dans Ranma 1/2, Beerus dans DBS...) et Miyuki Sawashiro (Milla Maxwell dans Tales of Xillia, Kurapika dans Xunter X Hunter 2011, Katalina dans GranBlue Fantasy, Fujiko Mine dans les dernier Lupin III...). Néanmoins ces derniers feront un cameo (vocal j'imagine) dans le film.