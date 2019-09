En effet, l'enseigne GameStop laisse fuiter une description pour le moins évocatrice.Après la liste des stocks de GameStop dévoilant l'existence d'une réplique des lunettes de Sam Fisher, l'enseigne réitère son erreur et divulgue au grand jour la description de ces fameuses lunettes ainsi qu'une date de sortie : le premier novembre 2019.(Pour la première fois depuis la création de Splinter Cell en 2002, après neuf jeux et avec la sortie du dixième à l'horizon, voici la première occasion d'acquérir les lunettes de vision haute fréquence emblématiques de Sam Fisher.)Même si cette information n'a pas été commentée par Ubisoft, cette description ne laisse plus aucun doute ou presque sur le retour de la série emblématique. La question maintenant est : à quoi nous attendre ? Un véritable nouvel opus ou un titre destiné à la réalité virtuelle comme annoncé par The Information ? Réponse dans les semaines ou mois à venir.