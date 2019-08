Jeux Video

Le petite anecdote du jourEn 2016, Aonuma avait accordé une interview à Edge dans le cadre de la promo de Breath of the Wild, et a balancé cela :Dans le dernier numéro paru récemment, Aonuma a confirmé que le terme « voleur » était bien un teasing pour l’annonce de Link’s Awakening Remake qui n’est tombée que trois ans plus tard.(Ceux qui ont joué à l’original savent d’où vient le clin d’oeilDonc vous avez pigé, faut maintenant analyser tout ce que dit le bonhomme.D’ailleurs, outre Breath of the Wild 2, je rappelle qu’il a teasé y a quelques mois un retour de Skyward Sword.