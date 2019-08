The story is set in a small village. Under the protection of a great castle, the settlement enjoyed lasting peace. That is, until the sudden appearance of monsters.



Indeed, the entire story takes place in this one single village… Take up arms against invading monsters and strategically select from a variety of battle commands. When the situation calls for it, enlist the aid of fellow villagers to surmount powerful threats.

Le projet "Town" a enfin un nom définitif, mais pour l'instant pas officialisé. Game Freak a enregistré la marque Little Town Hero.On rappelle que "Town" est le projet en cours de Game Freak qui a notamment affirmé qu'il s'agissait là de leur projet principal (Pokémon Epée et Pokémon Bouclier étant développé par la "Team 2" du studio).Voici le speech en anglais accompagnant la marque déposée :Little Town Hero est un jeu de rôle édité par Game Freak dont l'histoire se déroule dans un petit village qu'il faudra défendre des monstres envahisseurs.On devrait avoir de nouvelles informations prochainement. Pour l'instant le jeu est exclusif à la Nintendo Switch.Site officiel (japonais) :