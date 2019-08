Et de 600 000 ventes pour YS VIII qui continue doucement son petit bonhomme de chemin (il avait depassé le demi-million en Octobre dernier).On apprend aussi que Falcom a doublé ses benefices par rapport a l'année derniere. En effet entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019, Falcom a réalisé un chiffre d'affaires de 12,6 millions d'euros, un bénéfice opérationnel de 7,9 millions d'euros et un bénéfice net de 5,6 millions d'euros (contre 8,3 millions, 3,9 millions et 2,9 millions l'année précédente).Une grosse progression et cela meme avant même la sortie d'Ys IX : Monstrum Nox qui arrivera pile pour boucler l'année fiscale fin septembre.