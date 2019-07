Jordan Mychal Lemos (actuellement écrivain chez Sucker Punch) a entendu dire que Ready at Dawn travaillait sur une suite à The Order 1886.A partir de 00:09:10Et vu que l'IP appartient à Sony...^^J'avais beaucoup aimé l'univers. S'ils améliorent le gameplay ça pourrait donner un bon jeu.

Who likes this ?

posted the 07/28/2019 at 09:37 PM by jenicris