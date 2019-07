Nintendo Difference

- PixelNest (responsable de Steredenn : Binary Stars sur Nintendo Switch), ID du niveau (Steredenn) : BYW-G6W-LNF- Splashteam (responsable de Splasher sur Nintendo Switch ), ID du niveau (Splasher: A Bad Encounter) : J0K-KDY-V0H- Dotemu (responsable de Wonder Boy : The Dragon's Trap sur Nintendo Switch), ID du niveau (Classic Conveyor Belts) : N86-GSL-JFG- Christophe Galati (responsable de Save me Mr Tako : Tasukete Tako-San sur Nintendo Switch), ID du niveau (Sarona's Castle) : L15-FWK-B3G- CCCP : (responsable de Dead in Vinland - True Viking Edition sur Nintendo Switch), ID du niveau (Dead in Between Worlds) : B3N-5NC-QDG- Accidental Queens (responsable de A Normal Lost Phone sur Nintendo Switch), ID du niveau (Bons Rebonds de Bob-Ombs) : 4D0-2C5-21H- GameAtelier (responsable de Monster Boy and the Cursed Kingdom sur Nintendo Switch), ID du niveau (Dead in Between Worlds) : GHR-S8G-7GGBonus : Pour essayer les niveaux créés par Nintendo Treehouse , il faut utiliser l'identifiant suivant : GC0-BJM-HBG