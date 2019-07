My first Mario Maker 2 course, about bouncing on banzai bills in the sky loving the game so far

Q43-GXB-WHG

— Matt Thorson (@MattThorson) June 28, 2019

Matt Thorson a en effet partagé sur Twitter un certain nombre de niveaux qu’il a créés, dont vous trouverez les codes ici :- Banzai Bounce : Q43-GXB-WHG- Desert of Despair : H8K-3B9-WDG- Starlight Shells : PHP-GYT-VJG- Shrine of the Sacred Stiletto : 5YG-7DN-PGGPour les curieux, vous pouvez voir ce que donne le niveau Banzai Bounce qui, sans grande surprise, consiste avant tout à… gravir un sommet ! Des passages difficiles sont de mise, mais aussi une gradation intéressante de la difficulté.Sorti il y a à peine quelques jours, Super Mario Maker 2 semble déjà devenir un lieu de masterclass en ligne ! Si vous ne voulez rien rater de Matt Thorson, vous pourrez le suivre en inscrivant son identifiant de créateur : JVY-3W4-11H.