Synopsis : Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être de ses jeunes propriétaires – Andy puis Bonnie – et de ses compagnons, n’hésitant pas à prendre tous les risques pour eux, aussi inconsidérés soient-ils. L’arrivée de Forky un nouveau jouet qui ne veut pas en être un dans la chambre de Bonnie met toute la petite bande en émoi. C’est le début d’une grande aventure et d’un extraordinaire voyage pour Woody et ses amis. Le cowboy va découvrir à quel point le monde peut être vaste pour un jouet…



Note 4,2/5 Synopsis : Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être de ses jeunes propriétaires – Andy puis Bonnie – et de ses compagnons, n’hésitant pas à prendre tous les risques pour eux, aussi inconsidérés soient-ils. L’arrivée de Forky un nouveau jouet qui ne veut pas en être un dans la chambre de Bonnie met toute la petite bande en émoi. C’est le début d’une grande aventure et d’un extraordinaire voyage pour Woody et ses amis. Le cowboy va découvrir à quel point le monde peut être vaste pour un jouet…

La Voix du Nord 5/5Bref, un feu d’artifice qui n’empêche pas une vraie réflexion sur l’indépendance et l’émancipation. Audacieux épilogue ! Vous aurez du mal à retenir vos larmes quand la malle aux jouets se refermera.Le Journal du Dimanche 5/5De l’humour, de l’émotion, du rythme et des seconds rôles savoureux : une réussite éclatante.Ecran Large 4/5Malgré un premier acte qui se traîne, se contredit et a bien du mal à dégager des enjeux clairs, le récit prend son envol pour proposer une cinquantaine de minutes aventureuses et mélancoliques, conclues par un épilogue bouleversant.Le Monde 4/5Courses-poursuites d’anthologie, idylle amoureuse touchante et gags intrépides seront donc au programme de ce quatrième opus où, plus que jamais, se célèbrent les noces orphelines des enfants sans jouets et des jouets sans enfants.Les Inrockuptibles 4/5Dans un final qui n’est pas sans rappeler celui d’il y a dix ans, "Toy Story" nous reprend une dernière fois de court et prouve que les adieux sont sa scène talisman.Télérama 4/5L’attachante bande de jouets à nouveau projetée dans le monde bizarre des humains. La suite de Josh Cooley est ébouriffante de créativité, servie par la magie Pixar.Première 3/5Le contrat est rempli mais on aurait cependant aimé voir Toy Story 4 creuser des sujets plus profonds, comme celui à peine effleuré de la décrépitude des jouets (que deviendrait Forky si on le démontait ?) et de leur espérance de vie.