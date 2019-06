On a ensuite demandé aux créateurs d'Épée et Bouclier si le jeu serait (trop) facile. Ils ont répondu que leur objectif était de parler à un maximum de joueurs, de satisfaire les anciens comme les nouveaux. Le jeu sera donc assez facile pour être accessible à tous, mais ils ont précisé qu'il était toujours possible de choisir la difficulté qu'on voulait in game, en faisant des combats avec moins de Pokémon dans notre équipe, ou même en essayant de finir le jeu avec un seul Pokémon.

si vous voulez l'interview complète c'est ici

et c'est melty qui nous régale, via une interview avec masuda et ohomri .Pokémon, le seul jeu ou tu dois te foutre des contrainte toi même pour avoir un semblant de difficulté bordelallez next ce jeu de roumain