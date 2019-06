Yo!Bon on va aller direct dans le vif du sujet, Mario Maker Switch est un jeu solo avec abo et je vais vous le démontrer ici.Premièrement Mario Maker c'est quoi ? C'est un jeu où on créé les niveaux en effet, mais pour la grande majorité des joueurs qui ne vont faire qu'un ou deux levels puis arrêter (puisqu'ils vont se rendre compte qu'ils ne font rien de fou) c'est un jeu où on télécharge les levels des autres joueurs, d'une minorité de joueurs pour être exact, c'est comme LittleBig Planet, Dreams, ou tout autre jeu avec un éditeur de niveau : c'est une minorité de joueurs qui vont faire les niveaux auxquels une majorité vont jouer.Donc on peut dire que les fondements, l'essence même de ce jeu c'est de jouer aux niveaux créés par des joueurs.Il y a certes un mode coop mais c'est d'abord comme tout mario de plateforme un jeu solo.Et là venons-en aux faits :Le jeu est payant de base (pour l'instant aucun problème) mais nécessite une abo pour jouer en ligne.Déjà pour moi on ne devrait pas payer d'abo mais mettons, imaginons c'est acceptable de payer pour jouer en ligne, alors on sera ok pour payer pour le mode coop en ligne.Mais le gros problème c'est qu'il faut payer juste pour upload et télécharger des niveaux !Donc si on revient à la définition qu'on a vu juste avant qui veut que Mario Maker soit par essence un jeu solo où on joue aux levels des autres, mais qu'à cela vous ajouter le fait que jouer aux levels des autres demande une abo, alors Mario Maker est un jeu solo avec abo (en plus de payer le jeu de base).Et ne venez pas me dire que le fait de partager des levels c'est du multijoueur, dans ce cas les mods que vous installez sur vos jeux solos sur PC c'est aussi du multi et dans l'absolu avec ce raisonnement un jeu est forcément multi puisqu'il a été partagé de développeurs à joueurs. Pareil ne venez pas me dire qu'il va y avoir des niveaux solo de nintendo puisque petit 1) sur 3DS et Wii U ils sont nuls à chier et 2) comme dit le fondement du jeu c'est de dl des niveaux sinon achetez new mario deluxe pour ça.Pourquoi un article aussi long pour un concept aussi simple ? Parce que la durée permet de prendre du recule et que quand j'en vois certains ici à défendre ce jeu j'ai bien l'impression qu'il n'y a aucun recule.Ce jeu est vraiment symptomatique de ce qui se passe sur Switch avec les N-Sex : y'a tellement rien à se mettre sous la dent (il va y avoir un peu plus mtn depuis les annonces de l'E3 2019) que le moindre portage ou dlc devient une annonce de dingue auprès de N-Sex. C'est à son paroxysme avec Mario Maker puisqu'il s'agit d'un portage qui n'ajoute pas tant que ça, d'un jeu qui devait à la base être vendu sur l'eshop wii u pour 20 balles. Jeu qui est toujours moins complet qu'un fangame tel que Megaman Maker qui est gratuit et a un online gratuit pour upload et dl les niveaux.Allez bonne nuit les N-Sex, n'oubliez pas de prendre votre tisane et de vous brosser les dents