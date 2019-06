Wesh Gamekyo,On continue donc le top manga sur Gamekyo, je met le TOP 5 (TOP 50 dispo en lien source)Semaine du 3 au 9 Juin 2019Cet semaine que des nouvelles sortieCette semaine le numéro un est donc Yakusoku no Neverland (Promised Neverland en France) superbe animé de 12 épisodes la saison 2 est annoncé pour 2020.Emma et ses amis, tous orphelins, ont été placés dans un établissement spécialisé lorsqu'ils étaient tout jeunes. Bien que leur liberté soit limitée et que les règles soient parfois un peu strictes, ils mènent une vie agréable tous ensemble et la femme qui s'occupe d'eux leur offre tout l'amour qu'une mère pourrait offrir à ses enfants.si vous voulez découvrir le manga ou animéSinon en scan il y a 137 chapitres a ce jour, personnellement j'adore si vous avez des questions ou quoi comms2ème au classement donc nous retrouvons Haikyuu manga extrêmement populaire de volleyball avec actuellement 3 saisons , le synopsis Shōyō Hinata, jeune élève au collège Yukigaoka, trouve un intérêt soudain au volley-ball après avoir vu un match de tournoi national inter-lycée à la télévision. Malgré sa petite taille, il est déterminé à suivre le même chemin que son joueur modèle du championnat national, surnommé le « petit géant ». Il crée alors un club de volley-ball afin de commencer son entraînement, et il arrive à réunir cinq autres joueurs lors de sa dernière année au collège.J'en ai beaucoup entendus parler jamais vus j'ai pas d'avis a donner du coup.Ville de Mikado , population : 280 000 habitants. Un beau jour, un portail vers un univers parallèle apparaît soudainement dans la ville. Des créatures nommées "Neighbors", ou Soldat Trion venus de l’autre dimension en sortent ravageant tout sur leur passage et semant le chaos. Cet autre monde dispose de technologies différentes et évoluées, laissant celle de la Terre sans effet. Alors que tout semble perdu, un mystérieux groupe sort de l'ombre avec pour objectif de repousser les frontaliers. Ayant égalé la technologie frontalière par leurs propres moyens, ils créent une organisation nommée « Border » ayant pour but de protéger la Terre de ces invasions.Perso je connaissait pas il y a aussi un animé de 73 épisodes disponible !Pour cloturer ce podium on retrouve donc Shokugeki no Soma(Food Wars en France) il y a déja un animé de 3 saisons, la fin du manga a étais annoncé récemment dans le JUMP, le 36ème tome sera donc le dernier.Sôma Yukihira rêve de devenir chef cuisinier dans le restaurant familial et ainsi surpasser les talents culinaires de son père. Alors que Sôma vient juste d'être diplômé au collège, son père Jôichirô Yukihira ferme le restaurant pour partir cuisiner à travers le monde. L'esprit de compétition de Sôma va alors être mis à l'épreuve par son père qui lui conseille de rejoindre une école d'élite culinaire, où seuls 10 % des élèves sont diplômés.Vous voyez le délire je pense?Par contre les femme qui mouille quand il mange un repas ça va loin quoiDernier du TOP 5 donc Boruto ai-je besoin de vous parlez de Boruto ? Suite de Naruto seulement Kishimito "supervise " le dessinateur est un ancien assistant de Masashi Kishimoto justement et une autre personne s'occupe de du scenario.A quoi sert kishimoto? "Validé"Bref ça se déroule après le tome 72 de Naruto donc jveut éviter de SPOIL.L'animé est actuellement a l'épisodes 111 et il y a 35 chapitres (1 chapitre par mois c'est sortis en 2016) d'ailleurs Boruto avais la chance d'être dans le Shonen Jump avec le statue exceptionnel d’apparaître une fois par mois, il se vends actuellement moins que Dragon Ball Super et a étais transférer dans le V-JUMP(La ou y'a DB SUPER justement)Autres news:Dragon Ball Super BROLY semble bien se vendre au Japon avec 64 259 unités distribuées en 1ère semaine comparaison avec les anciens.BATTLE OF GODS (2013)TOTAL SEMAINE 1: 50.381 exemplaires vendusLA RÉSURRECTION DE F (2015)TOTAL SEMAINE 1: 41.442 exemplaires vendus