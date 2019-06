Enfin un premier vrai trailer pour YS IX Monstrum Nox, malheureusement en qualité moyenne puisque celui-ci a été capturé via un stream de Dengeki, mais c'est mieux que rien en attendant la publication de ce dernier sur le YT de Falcom.Sortie prevue sur PS4 au mois de Septembre au Japon.

posted the 06/13/2019 at 04:01 PM by guiguif