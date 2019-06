-CPU Zen 2 custom.

-GPU Navi/RDNA custom.

-SSD.

-Mémoire GDDR 6.

-Support du Ray Tracing Hardware.

-Support de la 8K.

-Support du 120Hz.

-Support du digital et streaming.

-Support physique.

-4 fois plus puissante que la XB1 X.

-Rétrocompatible Xbox classic, Xbox 360 et XB1.

Lors de sa conférence de l'a décrit le projetcomme, précisant que d'un point de vue deAujourd'hui, le sitea pu confirmer avecque ce chiffre se référait spécifiquement au processeur de la console, et non à sa puissance graphique qui reste encore non connue.Pour mettre cela en perspective, le processeur de lase compose de 8 coeurscadencé à 2,3ghz. La gamme de processeurs Jaguar est "single-threaded", ce qui signifie que chaque cœur est considéré comme un processeur unique et "logique" par le système d'exploitation d'un PC ou d'une console. La famille de processeursetd'supporte le multithreading simultané, ce qui signifie que pour les logiciels de jeu, chaque noyau d'un processeurest fonctionnellement deux processeurs logiques contrairement au vieuxCe processeur beaucoup plus puissant contribuera à certaines des promesses de, y compris la prise en charge du 120fps, et comme la Xbox One X, la prise en charge des taux de rafraîchissement variables pour les écrans qui permettent cette fonctionnalité. Commepromet également un support pour les écrans, bien qu'il soit pour les deux peu probable que de nombreux jeux prennent en charge nativement cette résolution qui reste 4 fois plus élevée que la. On rappelle qu la vitesse dua été une contrainte majeure sur les taux de rafraîchissement au cours de cette génération de console.Fiche technique de la Scarlett :Le projetsera lancé en fin d'année prochaine avec