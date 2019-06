Je pense que vous n'avez pas conscience du tremblement de terre que peut faire Stadia. Je m'explique :L'accès à Google Stadia est gratuit (à compter de 2020). Ça veut dire que Google vous propose d'utiliser gratuitement leurs serveurs pour jouer aux jeux, en 1080p / 60fps. Evidemment vous devez toujours acheter vos jeux sur la plateforme (comme sur Steam) et vous avez également la possibilité de prendre un abonnement "pro", permettant de jouer en 4K et d'avoir des jeux "offerts".Qu'est ce que ça veut dire ?Ca veut dire FORTNITE sur GOOGLE STADIA et c'est le raz de marré.Mais ça m'étonnerait qu'EPIC s'auto-concurrence avec le Epic Games Store, et Google ne pouvant se permettre d'acheter la licence d'EPIC qui doit couter plusieurs milliards de dollars, on peut dormir tranquille.Wala.Mais ça ne m'étonnerait pas de voir des jeux Free-to-Play comme Apex Legends ou Dauntless apparaître sur la plateforme... Et d'être les jeux les plus joués de la plateforme dans un premier temps ^^ ! Mais là encore, Apex Legends a été un moteur de croissance pour Origins de EA, donc... Pas de crainte à ce niveau.Au final, le plus gros soucis de Google (vis à vis du grand public, pas de Gamekyo hein), ça va être de trouver un phénomène pour les faire s'y connecter... Curieux de voir ce qu'ils vont faire en 2020 (je suppose que ce décalage pour la version gratuite n'est pas anodine).