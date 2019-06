Salut mes chiots !Après le leak de Shinobi602 disant que Banjo serait dans les persos de Smash (et sous-entendant qu'il serait annoncé à l'E3), c'est au tour de Vergeben de nous quasi-confirmer sa présence. Selon lui il y a 99% de chance qu'il y soit. Aussi, il reconfirme toujours la présence d'Erdrick de Dragon Quest IIIAllez à plus mes chiots !

Who likes this ?

posted the 06/06/2019 at 01:25 PM by chiotgamer