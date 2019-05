Nintendo Difference

Le prochain personnage jouable qui sera ajouté à Mario Tennis Aces est la Plante Pyro-Piranha (type Technique).Elle pourra être débloquée en participant au tournoi en ligne de juin qui débutera le 1er juin et se terminera le 30 juin (la mise à jour 3.1.0 sera également disponible le 1er juin) et comme d'habitude, le mois d'après (Dès le 1er juillet, tous les joueurs pourront jouer avec).En participant au tournoi en ligne, on pourra également obtenir un costume spécial pour Bowser.Le défi en coop avec Boo sera aussi de retour, et permettra d'obtenir les visières bleue, verte et rose pour Boo.Le défi en coop de Maskass pourra maintenant être joué n'importe quand.Un autre personnage arrivera, en participant au tournoi en ligne en juillet : Bowser Skelet (même chose, un mois après, donc à partir du 1er août, tout le monde pourra jouer avec).En juillet, on pourra aussi débloquer les tenues classiques de Wario et Waluigi, et en août, de nouvelles couleurs pour Koopa Troopa et Paratroopa pourront être obtenues. Après août, Nintendo distribuera d'anciens costumes.