Récemment, de petits malins ont découvert une possible date de sortie de Cadence of Hyrule - Crypt of the NecroDancer Featuring the Legend of Zelda dans le code source de la page officielle du jeu. Dans le viseur ? Le 30 mai 2019. Forcément la Toile s'est enflammée et pensait que le titre serait disponible cette semaine.AvantMaintenantNintendo calme tout le monde et change la ligne de la « release date », cette fois-ci nous pouvons lire : 20 juin 2019. Date de placement ? Toujours la même question...