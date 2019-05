Metacritic 80/100 (27 tests)

JVL 19/20

JeuxActu 16/10

Gameblog 8/10

GodIsAGeek 8/10

"Blood and Truth est très amusant, utilisant une large gamme d'armes à feu et toutes les capacités du Move controller."

Destructoid 7,5/10

"Non, ce n'est pas la meilleure vitrine dans l'industrie, dans l'avancée de la réalité virtuelle, mais c'est le type de projet de pop-corn que j'aimerais voir davantage d'un grand éditeur du secteur."

Gamekult 6/10

Le jeu répond parfaitement aux attentes des fans de London Heist en transfigurant la courte expérience vécue il y a trois ans. Les sensations de tir et leur localisation sont bluffantes à chaque instant, nous permettant de rester constamment plongés dans l’univers d’action créé par le studio. Il est dommage que l’histoire n’apporte pas grand-chose au jeu et que le dosage des cinématiques ne soit pas toujours cohérent, sinon le titre aurait figuré d’emblée comme le GOTY de toute l’histoire de la VR du côté de chez Sony. Même s’il reste quelques éléments qui méritent d'être améliorés, nous avons ici ce qui se fait de mieux en la matière et tout possesseur de PS VR se doit de l’acquérir.Il faut croire qu’à chaque fois que Sony Interactive Entertainment développe un jeu à partir d’une simple démo, ça fait mouche. En effet, après SOS Robots (The Playroom VR) qui a débouché sur l’excellentissime Astro Bot, c’est maintenant au tour de The London Heist (PlayStation VR Worlds) d’avoir droit aux mêmes honneurs avec Blood & Truth. Véritable ode aux films d’action hollywoodiens, le jeu de London Studio enchaîne les scènes spectaculaires à travers une réalisation de haut vol. Rarement un shooter en réalité virtuelle ne nous aura fait prendre notre pied à ce point, notamment grâce à des mécaniques bien en place et une immersion totale. Tout n’est pas parfait pour autant, et on regrette la pauvreté du scénario tout comme les « temps faibles » ponctués par de la grimpette laborieuse. Et puis, en dehors de l’histoire principale, il faut bien avouer que le contenu n’est pas dingue. Mais en dépit de ces lacunes, Blood & Truth est une valeur sûre du PlayStation VR, et si vous devez un jour conseiller un jeu d’action à l’un de vos potes qui ne sait pas quoi faire de son casque, vous saurez quoi lui répondre désormais.Blood & Truth est une exclusivité PSVR, sortie tout droit des studios Londoniens de Sony. On y joue Rayan Marks, un militaire, fils de parrain, qui revient au pays défendre l'entreprise familiale à la mort du paternel. Le scénario est plutôt classique, mais efficace, avec d'assez bons doublages Français, et il faudra 6 heures environ pour en voir le bout, ce qui est plutôt raisonnable au vu du prix de lancement. Les scènes d'action sont légion, et on vit des événements assez fous à travers son casque. Les sensations de tir sont là et on prend plaisir à avancer dans les niveaux. Pour bien en profiter, on vous conseille de jouer au PSMove, l'immersion en prenant un coup avec la manette. Clairement, le PSVR tient là son meilleur "vrai et gros" jeu d'action scénarisé, c'est vraiment cool, et on vous conseille de vous pencher sur son cas si vous avez le casque à la maison !"Blood and Truth is a lot of fun, making use of a wide range of guns and all of the Move controller's capabilities.""No, it's not the best showcase for how far the VR industry has come as a whole, but it's the type of popcorn project I'd like to see more of from a major publisher in the space. "