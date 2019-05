Bon ce n'était pas le nirvana non plus, mais pour un live de 10 min c'est quand même honorable niveau annonce, avec un bon gros DLC pour l'excellent Monster Hunter World, un jeu Predator qui donne envie d'en voir plus, le sympathique MediEvil, la petite surprise Away : The Survival Series et enfin (et surtout) le gros retour de Final Fantasy VII Remake sur le devant de la scène.Sinon pour vous, vous avez trouvé le show comment?