Dans un article réalisé par le site nippon Yomiuri de nouveaux croquis du manga Samurai 8; Hachimaruden (Les contes d’Hachimaru) et une petite interview de Masashi Kishimoto ont été publiés.Kishimoto révèle qu’il a créé Hachimaru avec un corps faible et des pré-disposition aux allergies car il a voulu que les enfants soient capables de comprendre, sympathiser avec sa manière d’être. On ne peut pas s’identifier à un protagoniste parfait.Le maître a aimé présenter un personnage principal persévérant avec un complexe d’infériorité.On apprend aussi que bien que Kishimoto ne soit pas celui qui dessine entièrement le manga (Akira Ôkubo),(Meilleur implication que Toriyama dans DB SUPER donc) Il voulait au départ que ce soit complètement différent de la série Naruto. Les liens père-fils seront un thème inspiré de sa famille et de sa propre enfance.Maintenant place aux fuites les pages ont l’air MAGNIFIQUE.