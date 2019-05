Décidément, y a des fouteurs de merde chez les revendeurs canadiensAprès l'affaire Walmart l'année dernière, c'est EBGames.ca qui semble couper l'herbe sous le pied de THQ Nordic : outre Darksiders II sur Switch (voir article de Link49 plus bas), c'est maintenant Biomutant sur la même machine qui vient d'être ajouté au listing.Nintendo Direct incoming(juste un communiqué de rapport fiscal pour THQ je pense)

Like

Who likes this ?

posted the 05/06/2019 at 08:33 PM by shanks