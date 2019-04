Voilà qui risque de faire tâche dans le CV du studio polonais. Un compositeur extérieur à l'entreprise affirme en effet que l'un des morceaux composant l'OST de The Witcher 3 : Wild Hunt est le fruit de son oeuvre.Elvis Stanic, compositeur croate, est en colère envers CD Projekt Red. Selon lui, l'une des pistes audio composant l'OST de The Witcher 3 : Wild Hunt, est un plagiat de l'une de ses œuvres musicales.Ainsi, Widow-Maker, le nom de la musique en question, est au cœur des poursuites de Stanic envers le studio polonais et un procès est en cours.Stanic explique que CD Projekt Red a ignoré les tentatives répétées de son avocat envers cette violation de droit d'auteur, préférant supprimer silencieusement la piste de l'OST du jeu sans que personne ne le remarque" "Malgré les avertissements que mes avocats ont envoyé à CD Projekt, le studio les a ignoré, a supprimé la chanson, mais a ensuite continué à la diffuser illégalement via la vente de disques vinyles. Ma chanson Naranca a été renommée illégalement en Widow-Maker et signée par Mikolai Stroinski et Marcin Przyby?owicz.""De plus, Stanic signale activement toutes les vidéos YouTube contenant Naranca dans sa forme "Widow-Maker", excepté si les vidéos en question le reconnaissent en tant qu'auteur original et propriétaire intellectuel." A conclu StanicCi dessous la musique Widow Maker de The Witcher 3 :Et voici Naranca, l'oeuvre originale, afin que vous puissiez vous-même faire la comparaison avec Widow-Maker :Alors selon vous ça y ressemble où pas ?