Jeux Vidéos

J'ai regardé l'autre jour une vidéo desur ce qu'aurait donné Super Smash Bros chez Sega si bien sûr ces derniers avait remporté leur duel contre Nintendo et que Nintendo donc ce trouvais maintenant en tant qu'éditeur tiersVoici ce qu'aurait donné selon ce Youtuber le jeu image plus vidéo ci-dessous.Bon après ce n'est qu'une suggestion donné via ce que l'on sait aujourd'hui connais, d'aucun dirait que si Sega avait remporté son duel son histoire et ses jeux auraient été tout autre. Personnellement j'aime à me dire que Sega aurait pu être détenteur de la licence Digimon et donc que Pokémon aurait à la place de Digimon.Mais ça c'est juste dans un univers alternatif bien sûr juste que j'aime parfois réécrire l'histoire lolÊtes vous d'accord avec cette vision d'un roster Sega si Sega avait eu son Smash Bros au lieu de Nintendo ? Perso je pense que si la licence avait été faite par Sakurai mais du coup pour le compte de Sega je pense qu'on aurait eu également des personnages d'éditeur tiers qui manque cruellement sur son Roster, aussi il manque cruellement de vilain iconique.