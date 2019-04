Ça fait longtemps que je n'avais pas posté d'articles dédiés à des fanarts, mais là je trouve ça drôle XD. Je rajoute quelques fanarts Nintendo Switch en attendant d'avoir plus de fanarts Nintendo Labo VR.

Ça full meme sur le compte Twitter de ces 2 artistes XD..."Smash Her!!"...

Like

Who likes this ?

posted the 04/07/2019 at 11:12 PM by masharu