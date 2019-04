La version physique de Wolfenstein II The New Colossus, comme d'autres gros jeux sur Switch, n'avait pas le jeu complet sur la cartouche et il fallait obligatoirement passer par internet pour télécharger une partie du contenu pour pouvoir y jouer. Cette fois-ci Bethesda ne s’embêtera pas car si il y aura bien une boite sur Switch, standard comme deluxe, cette derniere ne contiendra qu'un code pour telecharger le jeu sur l'Eshop.Sortie prevue le 26 Juillet.

Who likes this ?

posted the 04/07/2019 at 11:46 AM by guiguif