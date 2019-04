Jeux Video

Ce n'est pas grand-chose mais ça peut déjà faire believer les fans : après 8 ans de silence (laissé à l'abandon depuis 2011), le site officiel de la série Ape Escape vient d'être soudainement mis à jour avec changement total de design.ça ne peut être innocentEt la série fête d'ailleurs ses 20 ans le mois prochain.Donc on believe une future annonce, et si possible pas un jeu mobile.(perso, j'me dis qu'avec le PSVR façon Astro Bot, ça pourrait être très sympa)