Et encore je suis gentil !!!Je ne vous redonne pas le spitch du film, vous le connaissez déjà après les bandes annonces.Je vous en mets une quand même au cas où...Du coup le film se décompose en deux partie une sur Billy Batson, jeune ado fugueur balancé de familles en familles d'accueil à la recherche de sa mère qui l'a perdu lors d'une fête foraine (rigolez pas je vous jure que c'est ça ! ) alors qu'il était tout petit...Et j'ai trouvé cette partie là assez sympa, la découverte de se gosse perdu mais attachant, sa nouvelle famille d'accueil sympa, ses espoirs et ses énormes déceptions.Que ce soit lui ou les 5 autres gamins de la famille, je les ai tous apprécié, pour une fois qu'un gamin dans un film me donnent pas des envies d'IVG tardives ça change !Je parlais de deux parties, il y a donc aussi la partie sur son alter ego Shazam...Alors actuellement on a quand mêmes tous vu pas mal de films/séries de Super Héros, avec leur lots de clichés plus ou moins éculés, leur scènes d'action toujours plus folles et leur méchants plus ou moins charismatiques (bon, ok c'est plus souvent moins pour le charisme...).Et bien, un peu comme Venom, Shazam nous ramène bien en arrière...Déjà le méchant, l'acteur est bon d'habitude, mais avec un personnage aussi peu consistant il ne peut pas faire de miracle, ces motivations sont banales, ses pouvoirs auraient éventuellement pu avoir de la gueule...si les effets spéciaux n'étaient pas aussi moches...Sans déconner on se croirait dans un mauvais épisode de The Flash ou un blockbuster de 2010...la synthèse est dégueulasse, les doublures numériques font encore moins réalistes que celles de Man of steel ( je déconne pas, je l'ai revisionné pour vérifier ), même un maquillage de vieillissement est laid, on a presque le père Fouras black, enfin les scènes d'action c'est...ben on s'en fout de ce qui se passe à l'écran en fait, rien de novateur ou impressionnant, le film semble vraiment daté à ce niveau.Pour finir je vais quand même parlé de Shazam en lui même, l’acquisition et le tests de ses différents pouvoirs est sympa, l'humour sur ce genre de moment passe bien...et voilà c'est à peu prés tout.Pour moi le film est presque aussi mauvais qu'un suicide squad, on est du niveau de ant man 2 en gros.Le film ne restera pas dans les mémoires, c'est con après un Aquaman sympa ( et surtout très beau visuellement ), d'autant que je me suis dit qu'un film comme ça pourrait être une bouffée d'air frais...ben non, c'est juste un pet.Ah une dernière chose Warner, quand vous faites une merde estampillée DC, pourquoi vous y mettez du Queen à chaque fois, il est déjà mort Freddy, ça suffit de le faire souffrir hein !