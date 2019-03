Autre Sujet

71,3 milliard de dollars

La route aura été longue 17 mois, mais voilà c'est fait, hier mercredi 20 mars à 5h02 précise (heure française), latombe officiellement sous le joug de, qui aura déboursé la bagatelle depour l’acquérir.Avec cette finalisation complète Disney va pouvoir profiter du catalogue énorme de la Fox comprenant,mais également avoir à ça disposition la sérieainsi que d'autres services comme la chaîneet plus encore.Mais plus important pour la société à la souris de 90 balais, ce deal permet de récuperer les droits de licence Marvel qui comprent,Leur permettant ainsi de s'assurer l'avenir du MCU pour la phase 4 qui commencera une nouvelle Saga après celle de(nom officiel des trois première phase du MCU).Maintenant que c'est acté qu'elle est votre opinion sur le sujet et qu'en attendez vous ?