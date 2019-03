(1959 - 2015) (1959 - 2015)

JVC

« Sur ma carte de visite, je suis un chef d’entreprise. Dans mon esprit, je suis un développeur de jeux. Mais dans mon cœur, je suis un joueur. » C’est par ces mots que Satoru Iwata débute sa Keynote lors de la Game Developers Conference 2005. Sous les applaudissements de la foule, le Président de Nintendo s’apprête alors à livrer le récit de sa vie débutée à Sapporo. L’homme, à la fois dirigeant, programmeur et gamer, s’éteindra 55 ans plus tard, emporté par la maladie. Ce jour-là, le 11 juillet 2015, le monde du jeu vidéo a subi un véritable électrochoc. Avec sa mine joviale, son anglais attendrissant et sa bonhomie légendaire, Satoru Iwata avait encore tant de choses à offrir, d’abord à sa famille et ses proches, et ensuite à toute une industrie friande de sa vision. C’était il y a maintenant près de trois ans et demi et nous avons décidé de lui rendre hommage dans un portrait qui retrace sa carrière. Entre anecdotes surprenantes et témoignages, découvrez le parcours hors-du-commun d’un homme parti bien trop tôt.