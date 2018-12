Ce classement a été établi en fonction des votes par pas moins de 128 développeurs et professionnels japonais de l'industrie qui ont voté pour leurs jeux favoris de cette année.

Dans son dernier numéro, Famitsu a dévoilé le classement complet des meilleurs jeux de 2018 et à saplus grande surprise,termine en-tête avec son jeu

Like

Who likes this ?

posted the 12/26/2018 at 10:00 PM by leonr4