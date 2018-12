Let's Play

Hello !Je me suis lancé dans Battlefield V (il est à 35€ sur le Xbox Live) et je me suis surpris, sur Xbox One X, à trouver un jeu extrêmement beau, fluide, avec des mécaniques de jeu fun, et une façon "poétique" de raconter la guerre (cette intro !).Du coup, ca contraste avec ce que j'ai entendu un peu partout... Mauvais jeu, présence de femmes, bugs à foison. Rien de tout ça de mon côté - et la présence de femme ne me gène pas, j'avoue que j'arrive même pas à faire la différence en snipantVous trouvez vous aussi de façon globale ce Battlefield V raté ? Je le trouve de mon côté un cran au dessus de Battlefield I - mais je n'ai que 2 heures de jeu au compteur pour le moment ^^ !