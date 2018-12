Quand beaucoup s'amusent à quoter dans leurs pubs ce qui leur plaisent (y a même récemment eu une affaire où Kotaku s'est fait quoté hors contexte par un éditeur), petit GG à Square Enix qui assume sa daube jusqu'au bout avec une pub jap... dont la moitié des quotes viennent des joueurs et de la presse qui ont tabassé le jeu

Who likes this ?

posted the 12/20/2018 at 03:36 PM by shanks