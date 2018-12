Salut çà va ? Bon je reviens vite fait en mode ninja pour vous balancer 3 vidéos de mes derniers achats de ces 8 derniers.Du lourd quand même ! Enfin je pense...En tout cas, j'ai officiellement plus de place chez moi :P

Who likes this ?

posted the 12/05/2018 at 08:26 PM by alexkidd