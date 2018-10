OkDonc en gros, selon le site RockstarIntel :- Un directeur de casting vient de lancé 7 appels.- Destiné à un jeu produit par un studio UK.- Scènes d'essai tournées à Pinewood Studios.- Les rôles attribués sont "jeunes", "adolescents" et membres du personnel comme "professeurs".- Selon le site, Rockstar est impliqué dans tout cela.- L'insider Yan2295 avait évoqué un temps le fait que Bully 2 pourrait sortir entre RDR2 et GTA VI.believe donc.

posted the 10/10/2018 at 07:20 PM by shanks