Alors que les tests ne seront publiés qu'à partir du 19 septembre prochain, le site Videocardz dévoile déjà les

premiers benchmarks des futures GeForce RTX 2080 et RTX 2080Ti réalisés en 4K:



Wolfenstien II The New Colossus



The Witcher III



Rainbow Six Siege



PlayerUnknown's BattleGround



Shadow Of The Tomb Raider



Star Wars Battlefront II



Middle-Earth Shadow Of Mordor



Mass Effect Andromeda



Hitman



Call Of Duty WWII



F1 2018



Battlefield 1



VR Mark Cyan Room



3DMARK Time Spy Extreme





Machine de test: Asus X299 Rampage VI Apex, Core i9-7900X 3.3 GHz, Corsair 16GB DDR4, Windows 10 (v1803), NVIDIA 411.38 drivers.



Jeux DirectX 12 :

Jeux DirectX 11 :

Jeux Vulkan :

Unboxing de Digital Foundry :





*Battlefield 1 - Ultra Qualité*Hitman - Paramètres les plus élevés*Shadow Of The Tomb Raider - Très haute Qualité, TAA*Star Wars Battlefront II - Ultra Qualité*F1 2018 - Ultra Qualité, TAA, AF 16x*Mass Effect Andromeda - Ultra Qualité*Middle-Earth Shadow Of Mordor - Ultra Qualité*PlayerUknown's BattleGround - Ultra Qualité*Rainbow Six Siege - Ultra Qualité*The Witcher 3 - Ultra Qualité*Wolfenstein II The New Colossus - Réglages Mein Leben