Synopsis :





"Plusieurs années se sont écoulées dans Devil May Cry 5. Et la menace de la puissance démoniaque, oubliée depuis longtemps, est revenue menacer à nouveau le monde. L'invasion démoniaque commence avec les graines d'un "arbre démoniaque" qui prend racine à Red Grave City. Cette incursion infernale attire l'attention du jeune chasseur de démons, Néro, un allié de Dante qui se retrouve maintenant sans son bras démoniaque, la source d'une grande partie de son pouvoir. Alors que Néro se dirige vers Red Grave City dans son camping-car nommé "Devil May Cry" avec son partenaire Nico, il rumine sur la façon dont tout a commencé. La perte de son bras démoniaque, l'invasion démoniaque, et l'endroit inconnu de Dante. Les choses doivent être réglées une fois pour toutes."





Trailer :

Boxart :

Images en 4K HQ :

Modèles 3D :

est désormais officiel, le jeu s'est illustré durant la conférence deet on sait pour le moment que :- Il y aura 3 personnages jouables (Nero, Dante et probablement un certain Vergil).- Supervisé par Hideaki Itsuno.- Les supports confirmés sont la XB1, la PS4 et le PC.- Sortie prévue pour printemps 2019.- Le jeu sera sous le RE Engine de Capcom.- Le jeu tournera en 60 images/seconde.