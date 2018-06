Le studio first party de Nintendo anciennement à Bandai-Namco, Monolith Software, a ouvert un 3e établissement à Tokyo, dans le quartier d'Iidabashi.On rappelle que jusqu'à maintenant le studio a moins de 200 employés (150~160) répartis en 2 équipes, une à Tokyo spécialisée dans les titres maison comme Disaster: Day of Crisis, Soma Bringer ou encore la série Xenoblade, et l'autre à Kyoto plus une équipe d'appoint pour Nintendo et Bandai-Namco.On ne connait pas encore la fonction de cette 3e équipe à Tokyo mais on peut supposer qu'elle sera aussi une équipe d'appoint pour les prochains titres maison de la taille des Xenoblade.