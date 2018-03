.. c'est de la merdeAméliorations incluses dans la version 5.0.0Les amis de Facebook et Twitter qui utilisent Nintendo Switch peuvent être ajoutés par Suggestions d'amis.En utilisant l'application Contrôle parental Nintendo Switch, ajoutez les logiciels particuliers à votre liste-blanche pour les exclure de la paramètre Logiciels bloqués de contrôles parentaux de la console.Les vidéos enregistrés dans l'album seront bloqués avec le contrôle parental qui dépendent aux paramètres Logiciels bloqués et Organisation de classification des logiciels.Gardez le NIP de contrôle parental comme secret en l'entrant avec le levier et les boutons au lieu du clavier numérique sur l'écranFaites votre choix parmi les 24 icones ARMS et le série de Kirby disponibles pour votre utilisateurLes logiciels achetés qu'on a fait d'un PC ou un appareil intelligent téléchargeront plus tôt que la version précédente même si la console Nintendo Switch est en veilleRecevoir une notification une fois le téléchargement des logiciels précommandés est terminéFiltrez Nouvelles pour regarder des nouvelles non lu ou des nouvelles des chaînes particulièresLes couleurs de manche de la manette NintendoSwitch Pro s'afficheront dans le menu Manettes