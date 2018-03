Quel Direct de folie ! Jamais je n'avais été aussi personnellement ému par un Direct de toute ma vie. Leurs précédents Direct avait tendance à être très bof selon moi, à un point où souvenez vous, j'avais même envoyé une lettre à Nintendo pour leur faire part de mon mécontentement. J'ai voulu prendre compte de mes erreurs passés quand il s'agissait d'attendre un Direct, aussi j'avais décidé cette fois-ci de ne pas avoir trop d'attentes fantasmantes sur l'éventuel contenu du Direct, sous peine de déception probable.Après un Direct de septembre peut-être trop sage, et un Direct mini de janvier ayant offert un goût de trop peu, j'ai cru qu'une fois de plus Nintendo allait personnellement me décevoir, devenant de plus en plus réticent à vouloir garder ma Switch à l'avenir.Je vous explique pourquoi.- La 3DS recoit toujours une certaine affection de la part de Big N et ça ça me fait plaisir. On a eu une nouvelle compile WarioWare a l'air étrangement sympa, un remaster bienvenue de Luigi's Mansion, premier du nom, et le sympathique Sushi Striker ( qui sortira aussi sur Switch, donc aucun " sushi " à se faire #bonjesort ), sans oublier le remake d'un précédent Mario and Luigi, et le singulier Détective Pikachu.C'est déjà pas mal, certes le soutien de la 3DS se fait de plus en plus au compte-gouttes, mais les jeux sont là, et c'est l'essentiel.Passons ensuite à la section Switch, il suffit juste de mentionner le mot Switch pour résumer parfaitement ce Direct.- Parlons des portages. Oui, je sais que la plupart d'entre vous vont raler du fait que Nintendo vide la Wii U de son interêt en re-sortant des exclusivités passés, et oui je sais que pour beaucoup ici, le Direct de mars se résumera seulement à du réchauffé. Franchement je pense que vous éxagerez trop et que j'ai l'impression que c'est simplement la notion du " portage " qui a résumé négativement ce Direct.Sachez que moi, j'ai JAMAIS eu l'occasion de tester des jeux comme Okami, Crash Bandicoot, Captain Toad, et plein d'autres. Et moi, je trouve honnêtement que c'est une excellent occasion pour pouvoir enfin tester ces chef d'oeuvres sous-estimés. C'est ça le dilemme avec les portages : d'un côté, il y en a qui ont déjà eu le jeu original et qui vont soit se plaindre, soit racheter avec plaisir ou pas une re-sortie du dit-jeu sur une console plus " tendance, et d'un autre pour certains, ça serait enfin l'occasion de jouer à un classique méconnu. Bref, je défend bec et ongles ce point du Direct qui est au contraire, une très bonne nouvelle.Et puis on parle de portages de jeux qui ont un certain interêt ( renouvelé ) ces temps-ci alors ça restera une bonne initiative de la part des éditeurs, même si le sujet pourra prêter à débat.- Un moment que je n'attendais VRAIMENT pas lors du Direct fut l'annonce d'Undertale sur la Switch. J'ai cru que le jeu ne sortirait pas avant longtemps ( vu qu'il tournait sur un moteur de jeu la Switch ne supportait pas jusqu'à présent, même si le moteur en question est maintenant compatible avec la Switch )J'ai même fait tomber quelque larmes face à l'ampleur de la surprise. Pour moi, Undertale est un jeu qui m'a profondément marqué, et le voir arriver sur Switch est selon moi une excellent nouvelle. ( en priant un jour pour une éventuelle Switch )- Octopath Traveler à l'air vraiment intéressant, et j'ai été très content de connaitre la date de sortie pour ce jeu que j'attends avec impatience.- Ensuite vins l'(avant) dernière annonce du Direct, et ce fut le contenu à venir pour Splatoon 2. C'était déjà pas mal le retour de certains stages populaires du premeir volet, l'arrivée de nouveaux vêtements, mas rien ne m'a préparé à l'annonce du DLC " Octo Expansion "Déjà, l'idée de pouvoir enfin incarner un Octaling c'était chouette, mais entre le nombre de stages prévus ( 80, soit 50 de plus que dans le jeu de base ! ) et les promesses intéressantes concernant le scénario, je me suis dis que j'avais en face de moi un DLC qui avait enfin de la gueule !Et maintenant on va parler du point culminant du Direct, celle qui m'a fait craqué, au plus haut point, tant psychologiquement que physiquement, et qui me laissera pour toujours un profond impact. En fait, Koizumi a gardé en stock un " one more thing " inattendu qui attendait d'être dévoilé à la toute fin du Direct, et au début je ne savais pas à quoi j'avais à faire, un portage du premier Splatoon, un film sur Splatoon ? Pendant les premières secondes, mon cerveau oscillait entre l'incrédulité et la curiosité.Et puis finalement, au bout d'un moment l'ambiance change, il tourne au noir, la fille Inkling se demande ce qui se passe, et puis une lueur apparait derrière elle, elle se retourne, elle affiche une expression quasi-énigmatique...Une image. Il a seulement fallu d'une image, celle du logo de Smash affiché sur la pupille de la fille Inkling pour déclencher une hystérie inattendu, celle de l'annonce de l'arrivée de Smash Bros sur Switch.Alors là je ne m'attendais vraiment pas à une chose pareille, je croyais qu'il gardait cet surprise en réserve pour l'E3, mais non ils se sont décidé de montrer sans crier gare l'un des teasers les plus réussis selon moi. Un roaster énigmatique, une image si puissante, et une confirmation, Smash sera bel et bien présent sur la Switch, cette année-même. Je pense qu'à ce moment là, j'ai été atteint d'une sévère rupture d'anévrisme qui va me laisser des séquelles, dans le sens positif du terme.Faut être d'accord que ça, c'était un putain de teaser, qui déborde de charisme et de mystère, on a juste qu'une seule envie : attendre jusqu'à l'E3 pour des nouvelles là-dessus, c'est clairement de la hype à mes yeux ! Il n'y a que Nintendo pour rendre hystérique l'Internet tout entier avec un simple logo ( souvenez vous de l'annonce de Metroid Prime 4, légendaire !Au final je peux vous dire que personnellement, j'ai trouvé ce Direct de bien meilleure facture comparé à celui de Janvier dernier, et même celui de septembre dernier, voire même c'est le meilleur Direct que j'ai jamais vu, faut me croire sur parole. Maintenant, j'ai eu mon Direct et je saurais faire parfaitement preuve de patience jusqu'à l'E3 prochain, qui promet d'être beaucoup plus épique !Allez, parce que je sais que ça vous fait vraiment plaisir, voici une compilation des meilleurs réactions à l'annonce de Smash Bros, vous pouvez voir l'hsytérie général rien que lorsque le logo de Smash apparaît