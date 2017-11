Voila je me suis reconvertie en Nintendo Sexe depuis peu, mais je pense que cette guerre de la 4k etc... mon plus que fatiguer, alors que fut un temps quand j'étais plus jeune, j'étais un troll la dessus, mais on évolue comme on dis, et je me retrouve un peu plus sur la machine de Nintendo à vrai dire, pas besoin de grosse puissance pour kiffer grave, il suffit d'un concept innovant avec des jeux de dingue et c'est bon ta tout compris.- Console bien fini avec une idée de génie qui est l'hybride (l'avenir).- Les licences Nintendo plus forte que jamais.- Console puissance pour ça taille et surprend sur certains jeux.- Plusieurs façon de jouer : Nomade / nomade avec deux joueurs (un joy con chacun) / manette pro de qualité pour le mode TV.- Le prix (ce que j'ai toujours critiquer)- La peinture utilisé pour la console qui est pas terrible, le toucher est pas terrible et qui se marque assez vite (vive les protections Joy Con et Skin pour un meilleur rendu)D'ailleurs à ce niveau la, avez vous des problème avec la peinture de la console?l'année 2017 un sans faute de la part de Nintendo, je m'y attendait pas, moi qui croyait qu'elle allait bidé et vite baissé de prix, et bah non XD, et elle ma surpris pour c'est licence et les sortie de jeux qui était parfait.Pour l'année 2018 j'aimerai : Bayonetta 1 & 2 avec l'annonce du 3 / Metroid Prime (je préfère la formule fps) / Smash Bros / Fatal Frame / Sonic Forces 2 (je rigole hein XD). et bien d'autres jeux.