Bandai Namco a dévoilé les premiers détails et screenshots de Code Vein, un Action RPG exigeant tournant sous Unreal Engine 4 et dirigé par le producteur de God Eater, Keita Iizuka, Hiroshi Yoshimura (directeur), et Yusuke TOmizawa (team leader). Le jeu est prévu pour une sortie courant 2018 sur « sur les principales console de salon » et qui est actuellement à 35% de son développement. Un Trailer devrait être disponible début Mai.



Code Vein est un jeu se déroulement dans un monde gigantesque interconnecté, mais surtout dangereux et habité par des ennemis vicieux et des bosses monstrueux afin de mettre les talents du joueur à rude épreuve. Sachant qu’il s’agit à la tête du projet du créateur de God Eater, un MH-like, Iizuka précise « nous développons ce jeu comme un nouveau titre offrant une nouvelle expérience » et qu’il s’agit d’un projet totalement séparé de cette licence.



■ Univers





Dans un proche avenir, le monde est soudainement tombé en ruine. Les «Épines du Jugement» ont transpercées la croûte terrestre, et les structures de l'humanité qui symbolisaient la prospérité ne sont plus que des tombes. Une société cachée appelée «Vein» composé de survivants nommés «Revenants» qui ont réussi à subsister après le désastre.







Les Revenants ont abandonné leur humanité pour résister à la destruction, ils ont cependant perdu la majorité de leurs souvenirs comme compensation à l'obtention de leurs pouvoirs surnaturels. Ils peuvent à peine conserver leur humanité en aspirant du sang. Si leur approvisionnement en sang diminue, ils perdent leur humanité et se transforment en ghoule appelé "Lost".







■ Blood Veil









Les Revenants utilisent un équipement original appelé "Blood Veil" afin d'aspirer le sang des ennemis. Il prend généralement la forme d'une tenue, et bien qu'il ait des aspects d'armure, il possède un mécanisme exclusif qui apparaît pendant la succion du sang. Il se transforme alors en un masque sinistre qui couvre la bouche de son utilisateur. Le sang de l'ennemi obtenu par ce mécanisme est transporté directement dans la bouche de l'utilisateur via un tuyau.







■ Tempered Blood





















Un Tempered Blood est la capacité spéciale d'un Revenant qui se manifeste par divers effets de combat en utilisant le sang absorbé sur les Losts. Il permet d’accéder à divers effets comprenant le renforcement de votre personnage, l'affaiblissement des ennemis ou des attaques directes. Déterminer comment réussir une attaque de succion de sang et quand utiliser le Tempered Blood durant les batailles contre les Losts sont la clé pour explorer Vein et finir les donjons.







■ Les Armes des Revenants





















■ Coéquipier





■ Monde





L’ancienne ville tombée en ruine après avoir été transpercée par les «Épines du Jugement», à cause des immeubles effondrés, la ville croule donc sous les décombres diminuant ainsi la visibilité des Revenants l’explorant. Cet endroit se trouve être un lieu propice aux attaques par surprise des Losts.







Une immense grotte s'étendant sous terre. La lumière brille à travers les épines perçant la croûte terrestre créant un paysage tristement beau. Beaucoup de dangers se cachent dans l’obscurité attendant les explorateurs inattentifs. Procédez avec prudence en comptant sur le peu de lumière à votre disposition.







Une structure souterraine de l’ancien temps réduite à un repaire de Losts. Les yeux vides des Losts épient les intrus dans les profondeurs de l'obscurité. Parmi ces structures complexes, des feux brûlent comme des repères, est-ce qu’ils vous aideront dans votre exploration ... ou sont-ils des pièges ?











Une zone montagneuse abrupte entourée de glace. Quelle sorte de vue vous attend à son sommet ? Avec toute cette neige et ces chemins étroits, le risque de glissement est constant. L’endroit où vous combattrez les Losts est toujours une décision importante à prendre.











































L'histoire des Revenants se dévoile dans les ruines d'un futur proche