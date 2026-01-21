Face au manque de concurrence, Tainted Grail : Avalon passe le million de ventes

Faute d'une date pour, le récemment annoncéet encore pire pour ce qui concerne, les plus petits du milieu en profitent pour nourrir ceux en manquent de RPG occidentaux à la première personne, et c'est comme cela queest parvenu à faire son trou en dépassant le million de ventes.On imagine bien que l'essentiel de l'audience se situe sur Steam, où le titre était préalablement passé par une Early Access de 2 ans, surtout que les consoleux peuvent pour l'heure se sentir encore un peu délaissés vu le manque d'optimisation technique. Les choses se sont néanmoins un peu arrangées depuis la MAJ 1.15 de décembre, n'empêchant pas bugs persistants et chutes de frame-rate (et même des crashs sur PS5). Si vous êtes intéressés, c'est 45€ (et actuellement 35€ en promo Steam).