Face au manque de concurrence, Tainted Grail : Avalon passe le million de ventes
Faute d'une date pour Gothic 1 Remake, le récemment annoncé Fatekeeper et encore pire pour ce qui concerne The Elder Scrolls VI, les plus petits du milieu en profitent pour nourrir ceux en manquent de RPG occidentaux à la première personne, et c'est comme cela que Tainted Grail : The Fall of Avalon est parvenu à faire son trou en dépassant le million de ventes.

On imagine bien que l'essentiel de l'audience se situe sur Steam, où le titre était préalablement passé par une Early Access de 2 ans, surtout que les consoleux peuvent pour l'heure se sentir encore un peu délaissés vu le manque d'optimisation technique. Les choses se sont néanmoins un peu arrangées depuis la MAJ 1.15 de décembre, n'empêchant pas bugs persistants et chutes de frame-rate (et même des crashs sur PS5). Si vous êtes intéressés, c'est 45€ (et actuellement 35€ en promo Steam).

publié le 21/01/2026 à 11:50 par Gamekyo
churos45 publié le 21/01/2026 à 13:57
Je ne connaissais pas du tout ! Ça a l'air sympa mais on va attendre les mises à jour hein
pcverso publié le 21/01/2026 à 14:05
Je lai fait sur pc tres sympas avec une bonne ecriture mais des defaut redhibitoire pour moi .
misterwhite publié le 21/01/2026 à 14:09
Je l'ai dans ma wishlist je le ferais c'est certain il a l'air super
oreillesal publié le 21/01/2026 à 16:17
pcverso comme quoi par exemple ?
Je le decouvre ici et ce que je vois semble tenir la route, un melting-pot de ce qui ce fait depuis les 15 dernières années.
J'y vois des influences tiré des Elder scroll et des soul's.
pcverso publié le 21/01/2026 à 17:09
oreillesal j'ai trouver ou gagner plusieurs armure ,arme que je ne peux porter mon personnage n'étant pas du niveauvpour les porter alors que j'ai battue des boss pour les avoir , les quêtes sont difficile a trouver, il faut parler a certain pnj pour les débloquer . Après ca ma gâcher mon expérience personnel peut être que ca ne derangera pas d'autres .
Fiche descriptif
Tainted Grail : The Fall of Avalon
Nom : Tainted Grail : The Fall of Avalon
Support : PC
Editeur : Awaken Realms
Développeur : Awaken Realms
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
