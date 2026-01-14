High on Life 2 confirmé sur Switch 2

Squanch Games confirme la dernière rumeur autour de High on Life 2 qui verra donc bien le jour sur Nintendo Switch 2 et ce dès le 20 avril, d'ailleurs également la date d'une sortie physique aussi bien pour cette dernière (Key Card malheureusement) que sur PlayStation 5.
Pour le numérique des autres supports, rien ne change pour ce FPS déjanté et très bavard : ce sera toujours le 13 février prochain, donc PC/PS5/XBS, mais également Day One dans le Game Pass.
Lire les blagues en plein combats, laisse tomber.
Un bon résumé de ce neuneu.
Certain jeux ont besoin de ce gain de vitesse que ne permet pas une cartouche Switch 2 classique
Tu es tout les jours sur un site de jeux vidéos et tu ne connais aucun jeu présent dans les news
c'est effectivement ce qui tue le jeu pour nous autres.
Ok la VO est incroyable mais c'est typiquement le jeu trop difficile à jouer si on doit lire les sous-titres.