High on Life 2 confirmé sur Switch 2
Squanch Games confirme la dernière rumeur autour de High on Life 2 qui verra donc bien le jour sur Nintendo Switch 2 et ce dès le 20 avril, d'ailleurs également la date d'une sortie physique aussi bien pour cette dernière (Key Card malheureusement) que sur PlayStation 5.

Pour le numérique des autres supports, rien ne change pour ce FPS déjanté et très bavard : ce sera toujours le 13 février prochain, donc PC/PS5/XBS, mais également Day One dans le Game Pass.

publié le 14/01/2026 à 13:29 par Gamekyo
cyr publié le 14/01/2026 à 14:09
Je sais pas quoi en penser......un genre de tony hawk avec le pistolet laser du mode zombie de call of Black ops?
dalbog publié le 14/01/2026 à 14:39
Sans doublage c'est mort pour moi.

Lire les blagues en plein combats, laisse tomber.
kali publié le 14/01/2026 à 14:43
Il sait pas mais peut pas s'empêcher de tout commenter...
Un bon résumé de ce neuneu.
aeris504 publié le 14/01/2026 à 14:54
Certain studio font le choix du format GKC pour forcer l’installation du jeu dans la memoire de la console ou dans une microSD Express pour obtenir une vitesse de lecture proche d’une SSD.

Certain jeux ont besoin de ce gain de vitesse que ne permet pas une cartouche Switch 2 classique
zekk publié le 14/01/2026 à 15:00
kali
battossai publié le 14/01/2026 à 15:01
cyr En fait à part Disney et Nintendo tu connais rien.

Tu es tout les jours sur un site de jeux vidéos et tu ne connais aucun jeu présent dans les news
gat publié le 14/01/2026 à 15:05
kali Nan mais le mec cherche absolument à avoir un avis sur tout. C’est le but de sa vie
geralttw publié le 14/01/2026 à 15:34
aeris504 Exact, après soyons honnête, certains jeux n’en ont pas besoin
shanks publié le 14/01/2026 à 15:54
dalbog
c'est effectivement ce qui tue le jeu pour nous autres.

Ok la VO est incroyable mais c'est typiquement le jeu trop difficile à jouer si on doit lire les sous-titres.
aeris504 publié le 14/01/2026 à 15:57
geralttw Je pense que tout les studios développent des jeux en fonction des SSD des machines actuels, c’est devenu la norme. Ils le font sans se poser de question. Et grace aux GKC, la Switch 2 s’aligne aux autres supports en terme de vitesse pour un jeu physique. Les developpeurs n’ont pas besoin de faire une version specifique.
geralttw publié le 14/01/2026 à 20:20
aeris504 Si c’est ça le prix a payé pour avoir un tel support des tiers, soit, je signe.
High on Life 2
Nom : High on Life 2
Support : PC
Editeur : Squanch Games
Développeur : Squanch Games
Genre : FPS
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
