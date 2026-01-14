High on Life 2 confirmé sur Switch 2

Squanch Games confirme la dernière rumeur autour dequi verra donc bien le jour sur Nintendo Switch 2 et ce dès le 20 avril, d'ailleurs également la date d'une sortie physique aussi bien pour cette dernière (Key Card malheureusement) que sur PlayStation 5.Pour le numérique des autres supports, rien ne change pour ce FPS déjanté et très bavard : ce sera toujours le 13 février prochain, donc PC/PS5/XBS, mais également Day One dans le Game Pass.