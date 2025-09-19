Dragon Ball : Sparking Zero dévoile les persos de son prochain pack DLC (Daima)

C'est l'heure de reparler un peu deavec la sortie le 21 septembre d'une nouvelle MAJ de rééquilibrage et surtout l'arrivée du nouveau pack DLC (pour ceux qui possèdent le Pass, les autres attendront le 24 septembre pour l'achat à l'unité) avec comme attendu les persos suivants :- Goku Mini SSJ4- Goku Daima SSJ4- Vegeta Daima SSJ3- Majin Duu (SU-PER...)- Gomah 3e Oeil- Giant GomahVoilà voilà. On ne sait pas trop où Bandai Namco ira piocher ensuite dans son suivi, aucun nouvel anime n'étant annoncé, etrestant à l'arrêt malgré de la matière pour de nouveaux épisodes avec 2 arcs mangas jamais adaptés.