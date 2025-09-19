recherche
Dragon Ball : Sparking Zero dévoile les persos de son prochain pack DLC (Daima)
C'est l'heure de reparler un peu de Dragon Ball : Sparking Zero avec la sortie le 21 septembre d'une nouvelle MAJ de rééquilibrage et surtout l'arrivée du nouveau pack DLC (pour ceux qui possèdent le Pass, les autres attendront le 24 septembre pour l'achat à l'unité) avec comme attendu les persos suivants :

- Goku Mini SSJ4
- Goku Daima SSJ4
- Vegeta Daima SSJ3
- Majin Duu (SU-PER...)
- Gomah 3e Oeil
- Giant Gomah

Voilà voilà. On ne sait pas trop où Bandai Namco ira piocher ensuite dans son suivi, aucun nouvel anime n'étant annoncé, et Super restant à l'arrêt malgré de la matière pour de nouveaux épisodes avec 2 arcs mangas jamais adaptés.

1
Qui a aimé ?
link49
publié le 19/09/2025 à 14:54 par Gamekyo
commentaires (11)
shambala93 publié le 19/09/2025 à 15:05
Toujours pas vu la série et j’ai toujours la flemme de lancer !
yanssou publié le 19/09/2025 à 15:46
Eh ben presque 1 ans après une nouvelle map il était temps...

Maintenant que Daima est enfin sortit place à du neuf, ça manque de maps importante et de perso de db.
akd publié le 19/09/2025 à 15:46
shambala93 Tu ne manques rien
opthomas publié le 19/09/2025 à 16:54
yanssou Grave le suivis du jeu est mou comparé à des poids lourd comme Street Fighter 6 ou Tekken 8.
jf17 publié le 19/09/2025 à 16:54
yanssou heureusement que sur pc les moddeurs sont la
yanssou publié le 19/09/2025 à 17:23
opthomas c'est pire que lent

jf17 Mais heureusement
forte publié le 19/09/2025 à 17:48
Ce genre de jeu où tout le monde en parle bien plus avant sa sortie. Je l'attends toujours à 20 balles.
osiris67 publié le 19/09/2025 à 18:12
Que des perso osef... Triste.
opthomas publié le 19/09/2025 à 18:59
yanssou Vraiment déçu du suivis de ce jeu perso et y a certains truc qui me convienne pas.
yanssou publié le 19/09/2025 à 19:18
opthomas plus qu'a espérer du neuf a venir , sparking a bidé , c'est plus un jeu de hype du mois qu'un bon jeu , y'avais moyen de faire un jeu de fou furieux.

Rien que le mode solo en power point est une honte. Pareil pour le cirque du mode scindé ou d'après eux c'etais irréalisable jusqu’à que des mods prouvent le contraire et au final ça été rajouté en maj.
ioda publié le 19/09/2025 à 19:25
Le seul jeu où la différence de couleur de cheveux compte pour un perso en plus à jouer.
