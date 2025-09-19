Dragon Ball : Sparking Zero dévoile les persos de son prochain pack DLC (Daima)
C'est l'heure de reparler un peu de Dragon Ball : Sparking Zero avec la sortie le 21 septembre d'une nouvelle MAJ de rééquilibrage et surtout l'arrivée du nouveau pack DLC (pour ceux qui possèdent le Pass, les autres attendront le 24 septembre pour l'achat à l'unité) avec comme attendu les persos suivants :
- Goku Mini SSJ4
- Goku Daima SSJ4
- Vegeta Daima SSJ3
- Majin Duu (SU-PER...)
- Gomah 3e Oeil
- Giant Gomah
Voilà voilà. On ne sait pas trop où Bandai Namco ira piocher ensuite dans son suivi, aucun nouvel anime n'étant annoncé, et Super restant à l'arrêt malgré de la matière pour de nouveaux épisodes avec 2 arcs mangas jamais adaptés.
Maintenant que Daima est enfin sortit place à du neuf, ça manque de maps importante et de perso de db.
jf17 Mais heureusement
Rien que le mode solo en power point est une honte. Pareil pour le cirque du mode scindé ou d'après eux c'etais irréalisable jusqu’à que des mods prouvent le contraire et au final ça été rajouté en maj.