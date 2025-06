Du gameplay pour découvrir Super Meat Boy 3D

Petite surprise du Summer Game Fest,nous revient avec 15 minutes de gameplay livrées sur un plateau par IGN, suffisant pour rassurer sur le fait que malgré une nouvelle perspective et des couloirs plus chatoyantes, le concept n'a lui pas changé d'un poil : des parcours ardus sous speedrun et toujours cette petite feature de voir en fin de niveau la totalité de vos échecs en simultané.Le rendez-vous est pris pour début 2026 sur PC/PS5/XBS et dans le Game Pass.