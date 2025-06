The Alters : la petite surprise de 11-Bit Studios s'offre son trailer de lancement à J-1

11 Bit Studios nous délivre le trailer de lancement decar c'est demain que débarquera ce nouveau projet des créateurs de, déjà considéré comme l'une des excellentes surprises de 2025 avec son 86 sur Metacritic et ce bref avis temporaire de votre serviteur actuellement en train de le tester : c'est plus que prenant.Le jeu sera proposé sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, jusque dans le Game Pass. Et si vous hésitez, sachez aussi qu'un vrai effort est fait sur le prix : 34,99€.