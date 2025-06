Avec l'annonce de Grounded 2, Obsidian sortira donc 3 nouveaux jeux cette année

Pour ce qui est de régulièrement nourrir le Game Pass, Obsidian est clairement la meilleure affaire de Microsoft sur ces dernières années : le studio a lui seul va faire l'exploit de sortir 3 nouveaux jeux en 10 mois. Qui dit mieux ?Car aprèsen février et en attendantfin octobre, c'est à la surprise générale (car pas de leak cette fois) que la boîte nous annonce undont l'Early Access débutera le 29 juillet sur PC et Xbox Series. Et qu'est-ce qui justifie une suite vu le suivi exemplaire du premier ? L'ambition tout simplement avec un terrain de jeu titanesque et au-delà du jardin, dont la simple zone de départ fait en superficie la taille complète du premier épisode.A part ça :- Retour des 4 héros du premier (mais 2 ans plus tard).- Nouveau système de domestication pour obtenir des montures.- Les bestioles alliées pourront également vous aider en combat et en construction.- Nouvel objet qui combine les principaux outils afin de rendre le jeu plus ergonomique.